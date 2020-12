Nur wenig Reiseverkehr auf Niedersachsens Autobahnen

Hannover. Am ersten Weihnachtsfeiertag ist es auf Niedersachsens Autobahnen wohl coronabedingt weitgehend ruhig geblieben. "Es war schon Reiseverkehr da, aber deutlich weniger als an den Weihnachtstagen in früheren Jahren", sagte ein Mitarbeiter der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen am Freitag. Es habe zwar ein paar kleinere Unfälle, aber keine langen Staus gegeben. Bereits an Heiligabend war es auf den Autobahnen im Land auffällig ruhig geblieben. Zwar hatte Niedersachsen für Verwandtenbesuche über die Weihnachtstage auch die Möglichkeit einer Hotelübernachtung der Gäste eingeräumt. Zugleich gab es aber den Aufruf, das Fest möglichst im kleinen Kreis zu feiern und daheim zu bleiben. Augenscheinlich folgten viele Menschen dem Appell.

( dpa )