Rentner wird auf Weg zu Verwandten zum Geisterfahrer

Bremen. Ein 81-Jähriger hat als Geisterfahrer kurz vor Weihnachten auf der Autobahn 270 in Bremen Angst und Schrecken verbreitet. Ein 22 Jahre alter Autofahrer musste ihm am frühen Heiligabend ausweichen und fuhr dabei in die Leitplanke. Der junge Mann und sein zweijähriger Sohn, der mit im Wagen saß, blieben unverletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Beamten stoppten den Falschfahrer schließlich auf der Bundesstraße 74. Dabei fuhr der Senior mit niedrigem Tempo gegen das Polizeiauto, das sich ihm mit eingeschaltetem Blaulicht und Haltesignalen in den Weg gestellt hatte.

Dem unverletzten 81-Jährigen wurde auf der Wache Blut abgenommen, zudem wurde sein Führerschein sichergestellt. Verwandte holten ihn ab. Nach ersten Erkenntnissen war er vermutlich in Schleswig-Holstein gestartet und wollte eigentlich in Bremerhaven Familienangehörige besuchen. Nachdem er dort nicht pünktlich angekommen war, meldeten ihn die Verwandten als vermisst. Aus welchem Ort er genau kam, war zunächst unklar.