Räuber fesseln 17-Jährigen und plündern Tresor

Neustadt. In der Weihnachtsnacht haben zwei Räuber einen 17-Jährigen in einem Zweifamilienhaus überfallen und Geld und Schmuck aus dem Tresor erbeutet. Der Jugendliche aus Neustadt-Helstorf, der allein zu Hause war, sei unverletzt geblieben, teilte die Polizei am Freitag in Hannover mit. Nach derzeitigen Erkenntnissen hebelten die Täter die Terrassentür auf, bedrohten den Bewohner mit einer Handfeuerwaffe und zwangen ihn, den Tresorschlüssel herauszugeben. Nach der Flucht der Räuber konnte der 17-Jährige trotz Fesselung an sein Handy gelangen und die Polizei alarmieren. Die Hintergründe des Überfalls sind nach Angaben der Beamten noch unklar.

( dpa )