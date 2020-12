EC-Karte statt Kleingeld: Wenige Spenden am "Kollektomat"

Hannover. Der bargeldlose Spendenautomat in der Marktkirche in Hannover ist in der Corona-Zeit nur wenig genutzt worden. "Bedingt durch Corona ist die Kirche kürzer geöffnet und der "Kollektomat" steht nicht mehr in der Hinausgeh-Sichtachse", sagte Pastorin Hanna Kreisel-Liebermann. Insgesamt sei sie jedoch mit den rund 600 Euro, die im laufenden Jahr bereits per EC-Karte, Smartphone oder Kreditkarte gespendet worden, trotzdem zufrieden. Die Einnahmen werden unter anderem für die Gemeindearbeit verwendet.

Der 2000 Euro teure "Kollektomat" wurde vor rund eineinhalb Jahren in Zusammenarbeit mit der Sparkasse im Eingangsbereich der Marktkirche aufgestellt. Besucher können Beträge zwischen 2 und 25 Euro spenden. Besonders für Touristen sei das eine Möglichkeit, bei einem Besuch der Kirche unkompliziert zu spenden, so Kreisel-Liebermann. Viele andere Gemeinden hätten sich in den vergangenen eineinhalb Jahren bereits bei der Marktkirchengemeinde nach dem Automaten erkundigt und würden eine eigene Anschaffung prüfen.