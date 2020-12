Geflügelpest-Ausbruch: Ställe müssen zunächst leer bleiben

Cloppenburg/Oldenburg. Nach den Ausbrüchen von Geflügelpest in Putenställen in den Kreisen Cloppenburg und Oldenburg haben die Behörden Kontrollen und Vorsichtsmaßnahmen verstärkt. Der Landkreis Cloppenburg ordnete am Mittwoch an, dass ab dem 1. Weihnachtsfeiertag für mindestens 30 Tage die Putenställe nicht neu mit Tieren belegt werden dürfen. Auch schon leerstehende Ställe sollen demzufolge zunächst 30 Tage leer stehen.

Von dem Geflügelgrippefall im Landkreis Oldenburg sind auch 45 Geflügelhaltungen mit 900 Tieren auf dem Gebiet der Nachbarstadt Delmenhorst betroffen. Auch bei diesen gelten strenge Auflagen für die Tierhaltung und den Transport der Tiere, teilte die Kommune mit. So sind Geflügeltransporte in diesem Bereich verboten. Hinweisschilder weisen auf den betroffenen Bereich hin.