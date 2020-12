Wetterdienst rechnet nur im Harz mit etwas Schnee zum Fest

Hannover/Bremen. Zum Weihnachtsfest dürfen sich in Niedersachsen wohl nur die Menschen im Harz auf ein paar Flocken freuen. Oberhalb von 300 Metern kann es an Heiligabend etwas Schnee geben, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch sagte. Viel mehr als eine etwas "angezuckerte" Landschaft werde es aber kaum geben. "Der warme Boden wird die geringen Mengen schnell schmelzen lassen", sagte der DWD-Sprecher.

Für den ersten Weihnachtsfeiertag rechnet der Wetterdienst für Niedersachsen und Bremen mit einem eher freundlicheren Tag mit etwas Sonne und maximal drei Grad. In der Nacht zum Samstag könnte es glatt werden, warnen die Meteorologen. Am zweiten Feiertag wird sich die Sonne laut DWD-Prognose wohl gar nicht zeigen. Der Tag werde geprägt sein von einer Wetterumstellung auf ein Sturmtief. Das soll ab Sonntag Sturmböen über weite Teile des Landes bringen.