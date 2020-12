Bei Weil gibt es weniger Geschenke zu Weihnachten

Hannover. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (62) feiert angesichts der Corona-Epidemie ein stilles Weihnachtsfest, fast alle Begegnungen fallen in diesem Jahr aus. "Wir feiern diesmal wesentlich stiller als sonst", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. "Unser Sohn kommt, und natürlich gibt es auch eine Bescherung. Aber schon bei den Geschenken fängt es an: Eine Grundausstattung habe ich beisammen, insgesamt wird es jedoch dünner ausfallen als in den letzten Jahren." Auf ein Ritual aber wird Weil nicht verzichten, "Weihnachten bei Hoppenstedts" von Loriot gebe es trotz Corona wieder im Fernsehen.

"Nicht stattfinden werden der Besuch in der Kirche, das große Familientreffen am ersten Feiertag und zum ersten Mal seit Jahrzehnten das Treffen mit meinen ältesten Freundinnen und Freunden in immer derselben hannoverschen Kneipe am zweiten Feiertag", sagte Weil. "Das ist jammerschade, aber wir haben nun einmal ein besonderes Weihnachten."