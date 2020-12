Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses

Oldenburg. Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Oldenburg ist ein vermutlich gezielt gelegter Brand ausgebrochen. Am Dienstagabend ging dort Hausrat in Flammen auf, wie ein Polizeisprecher mitteilte. "Eine Selbstentzündung ist in dem Fall unwahrscheinlich", sagte er. Die Polizei ermittle deshalb wegen Brandstiftung. Die Feuerwehr löschte den Kellerbrand, bei dem sich starker Rauch entwickelt hatte. Sechs Hausbewohner wurden teils mit einer Drehleiter in Sicherheit gebracht, verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf rund 10 000 Euro geschätzt.

( dpa )