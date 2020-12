Pokalspiel Hannover gegen Bremen: Kohfeldt warnt vor 96

Hannover. Kurz vor Heiligabend kommt es im DFB-Pokal noch einmal zu einem Nordduell: Zweitligist Hannover 96 empfängt am heutigen Mittwochabend in der 2. Runde den sechsmaligen Pokalsieger Werder Bremen. Anpfiff in der HDI Arena ist um 20.45 Uhr.

In der Geschichte des DFB-Pokals trafen beide Vereine schon sieben Mal aufeinander: Fünf Mal setzten sich dabei die Bremer durch. Das wohl bekannteste Duell entschied Außenseiter Hannover aber für sich, als die Niedersachsen 1992 im Halbfinale mit 6:5 im Elfmeterschießen gewannen und wenige Wochen später als Zweitligist den Cup holten.

Auch diesmal warnt Werder-Trainer Florian Kohfeldt vor den 96ern. "Ich nehme die Rolle des Favoriten gerne an. Aber auch Hannover hat viel Erstliga-Erfahrung im Kader", sagte der 38-Jährige.

Bereits gut zwei Stunden früher um 18.30 Uhr empfängt der VfL Wolfsburg den Zweitligisten SV Sandhausen. Aufgrund ihrer drei Corona-Fälle, weiterer Spieler in Quarantäne und mehrerer Verletzungen droht den "Wölfen" in dieser Partie der Ausfall von bis zu elf Spielern.