Einbrecher in Paketzentrum machen 200 000 Euro Beute

Bremen. Geschätzt 200 000 Euro Schaden ist bei einem Einbruch in einem Verteilzentrum der Post in Bremen entstanden. Zum Abtransport der erbeuteten Pakete nutzten die unbekannten Täter einen Posttransporter, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Den Angaben nach waren die Täter in der Nacht zum Sonntag in die Lagerhalle im Stadtteil Häfen eingebrochen. Sie drangen in einen Raum für besonders gesicherte Ware ein und brachen zwei verplombte Rollcontainer auf. Darin sollen sich wertvolle Elektrogeräte befunden haben. Das Postauto wurde am Sonntagmorgen leer in Delmenhorst gefunden. Die Polizei bat mögliche Zeugen, Beobachtungen zu melden.

( dpa )