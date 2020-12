Nordenham. Unbekannte haben in Nordenham im Landkreis Wesermarsch 35 Weihnachtsbäume gestohlen. Die Diebe schlugen an einem umzäunten Tannenbaum-Verkaufsstand auf einem Parkplatz eines Supermarktes zu, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei entstand ein Schaden von rund 1 300 Euro. Sowohl von den Dieben als auch von den Bäumen fehle seit dem Wochenende jede Spur. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise von Zeugen.

( dpa )