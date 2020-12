Gesundheit Deutlich mehr Rauschtrinker in Niedersachsen

Eine Hand greift in einer Gaststätte nach einem der gefüllten Schnapsgläser auf einem Tablett.

Mal ein Bier oder ein Glas Rotwein, was macht das schon - das dürften viele denken. Aber die Grenzen zum gesundheitlich bedenklichen Konsum sind schnell erreicht. Eine Gefahr sieht die KKH Kaufmännische Krankenkasse in der Corona-Krise. Und in der Weihnachtszeit.