Bremer Steinkohlekraftwerk im Hafen geht 2021 vom Netz

Bonn/Bremen. Der Bremer Energieversorger SWB kann sein Steinkohle-"Kraftwerk Hafen Block 6" im kommenden Jahr vom Netz nehmen. Die Anlage steht auf einer von der Bundesnetzagentur am Dienstag vorgelegten Liste von elf Kraftwerken, die bis Mitte kommenden Jahres stillgelegt werden sollen. Die Betreiber der Anlagen bekommen Entschädigungen von insgesamt 317 Millionen Euro. Davon erhält allein Deutschlands größter Stromerzeuger RWE 216 Millionen Euro.

SWB nahm mit dem Hafen-Kraftwerk an der ersten Auktionierung zur Stilllegung von Steinkohlekraftwerken der Bundesnetzagentur teil und erhielt gleich in der ersten Runde den Zuschlag. Über dessen Höhe machte das Unternehmen keine Angaben. Laut SWB sinken mit der Abschaltung die CO2-Emissionen in Bremen um rund 1,5 Millionen Tonnen jährlich. Das entspreche rund 10 Prozent der bremischen Gesamtemissionen.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) begrüßte die Entwicklung. "Dass mit dem Kohlekraftwerk im Hafen das erste von drei Bremer Kohlekraftwerken 2021 vom Netz gehen wird, ist ein großer und wichtiger Schritt für den Klimaschutz im Bundesland", sagte Landesgeschäftsführer Martin Rode. Die Kohlekraftwerke in Hastedt und Farge müssten nun ebenfalls schnellstens stillgelegt werden. Das Werk in Hastedt wird auch vom Unternehmen SWB betrieben und soll 2022/23 vom Netz gehen. Deutschland will für den Klimaschutz bis spätestens 2038 alle Kohlekraftwerke stilllegen.