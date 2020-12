Vier regionale Landesämter lösen Landesschulbehörde ab

Hannover. Vier regionale Landesämter für Schule und Bildung haben in Niedersachsen die Aufgaben der bisherigen Landesschulbehörde übernommen. Die Ämter in Braunschweig, Hannover, Lüneburg und Osnabrück entstanden aus den bisherigen Regionalabteilungen der Landesschulbehörde, die als übergeordnete Behörde aufgelöst wird, wie das Kultusministerium in Hannover am Dienstag mitteilte.

Die Regionalämter unterstehen direkt dem Ministerium, womit eine Verwaltungsebene abgeschafft wird. Das Ziel ist, einen direkteren Draht zu den Schulleitungen und Lehrkräften aufzubauen und zu kürzeren Entscheidungswegen zu kommen. Personaleinsparungen sollen mit der Umstrukturierung nicht verbunden sein. Die Landesschulbehörde, an deren Standort in Lüneburg nun eines der regionalen Landesämter angesiedelt ist, hatte bislang rund 1000 Beschäftigte.