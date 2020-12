Auto rammt Baum: Fahrer stirbt im Krankenhaus

Steimbke. Ein 25 Jahre alter Autofahrer hat in Steimbke im Landkreis Nienburg mit seinem Wagen einen Baum gerammt und tödliche Verletzungen erlitten. Aus zunächst ungeklärter Ursache habe der Mann die Kontrolle über das Auto verloren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Wagen kam in einer Kurve von der Straße ab, kollidierte mit dem Baum und wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Dabei wurde der 25-Jährige in seinem Wagen eingeklemmt. Er kam per Rettungswagen mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Dort starb er wenig später. Die Straße wurde zeitweise komplett gesperrt. Die Polizei sucht nach Zeugen.