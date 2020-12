Hannover. Die Vorbereitung der Impfkampagne gegen das Coronavirus in Niedersachsen läuft auf vollen Touren. Hunderte Ärzte und staatlich examinierte Impfhelfer würden derzeit rekrutiert, sagte die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, Claudia Schröder, am Dienstag in Hannover. "Die Rückmeldung aus der Ärzteschaft ist positiv, da werden wir zeitgerecht starten."

Eine hohe Bereitschaft zu einem Einsatz gebe es auch bei den Helfern - dabei handelt es sich etwa um staatlich examinierte Krankenpfleger und Notfallsanitäter. In den Impfzentren sollen jeweils ein Arzt und bis zu vier Helfer als Team zusammenarbeiten.

Die Impfungen könnten in Niedersachsen voraussichtlich noch im Dezember beginnen. "Gegen Ende des Monats wird mit ersten Lieferungen gerechnet", sagte Schröder. Erwartet werde die Lieferung von 200 000 Impfdosen, womit zunächst 100 000 Menschen in Niedersachsen geimpft werden könnten. In zwei zentralen Lagern in Niedersachsen werden die Impfstoffe zwischengelagert. Sowohl die Lager als auch die Transporte werden besonders gesichert.

Die bis zu 60 über das Land verteilte Impfzentren sollen Mitte Dezember startklar sein. Da einige Landkreise sich für größere Impfzentren entschieden haben, wird deren Zahl womöglich etwas geringer ausfallen.

Die Impfkampagne wird unter Federführung des Innenministeriums und Begleitung des Gesundheitsministeriums von den Katastrophenschutzbehörden der Landkreise und großen Städte organisiert. Praktische Unterstützung gibt es von der Feuerwehr, Hilfsorganisationen, dem Technischen Hilfswerk (THW) und der Bundeswehr. Über ein Bürgertelefon soll es auch eine Beratung zu Fragen rund um die Impfung geben.

Die Bevölkerung soll sich laut Schröder bei einer zentralen Terminvergabe online und per Telefon für eine Impfung anmelden können. Dabei werden bestimmte Kriterien abgefragt, so dass Risikogruppen zuerst eine Impfung erhalten können. "Wir haben ein Interesse daran, dass der Impfstoff den wir haben, so schnell wie möglich zu den Bürgerinnen und Bürgern kommt."

Da noch nicht bekannt ist, wann welcher Impfstoff in welcher Menge eintrifft, kann der Impfablauf und die Reihenfolge der Bevölkerungsgruppen noch nicht genau festgelegt werden. Wenn Impfteams die Bewohner von Altenheimen impfen, soll dort auch gleich das Personal geimpft werden. Kliniken hätten angekündigt, sich selbst um die Impfung ihrer Beschäftigten zu kümmern, berichtete Schröder.

"Ich hoffe, dass wir zu Beginn der Impfkampagne eine hohe Nachfrage haben werden." In einem begrenzten Zeitfenster solle ein möglichst hoher Anteil der Bevölkerung geimpft werden. Um eine Immunität zu erreichen, müssten sich mindestens 80 Prozent der Menschen impfen lassen. Um dies zu erreichen, sei auch eine Aufklärungskampagne von Bund und Ländern geplant.

Möglicherweise wird Schröder zufolge zu einem späteren Zeitpunkt auch gezielt für die Impfung geworben. Um die Corona-Beschränkungen nachhaltig lockern zu können, müssten sich deutlich mehr als die Hälfte der Menschen impfen lassen, betonte die Vize-Leiterin des Krisenstabs.