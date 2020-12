Schüler in Bremerhaven machen aus Protest Homeschooling-Tag

Bremerhaven. Schüler eines Bremerhavener Gymnasiums haben am Dienstag aus Protest gegen aus ihrer Sicht mangelnde Corona-Schutzmaßnahmen einen Distanzlerntag eingelegt. Allerdings beteiligte sich ein deutlich geringerer Teil, als von der Schülervertretung des Lloyd Gymnasiums erwartet - den Angaben zufolge blieben am Dienstag schäzungsweise 100 von etwa 500 Schülern zu Hause. Viele seien verunsichert gewesen, weil der Magistrat der Stadt die Aktion der Schüler einen Tag zuvor für abgesagt erklärt hatte, erklärte ein Schülersprecher.

In der Mitteilung hatte gestanden: "Es gab keinen ausreichenden Vorlauf, um dieses Anliegen aufgreifen und dafür ein stimmiges Konzept für einen ganzen Tag zu entwickeln und in die Umsetzung zu bringen." Die Schulleitung sei im Vorfeld nicht eingebunden gewesen, um diesen Tag in der eingeforderten Form umsetzen zu können.

Ursprünglich hatten Schülervertretungen für Freitag auch Distanzlernen an zwei weiteren Gymnasialen Oberstufen in Bremerhaven geplant. Der Magistrat stellte in Aussicht, dass die Schulleitungen diese Woche einen gemeinsamen Handlungsrahmen für die Unterrichtsorganisation unter Pandemiebedingungen festlegen. Dies werde in enger Abstimmung mit Schulamt, sowie Fachdezernenten und unter Beteiligung der Eltern und der Schülerinnen und Schüler geschehen.