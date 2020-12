Mann auf Gelände eines Fleischbetriebes in Essen erstochen

Essen. Ein 29 Jahre alter Mann ist auf dem Gelände eines Fleischzerlegungsbetriebes in Essen im Landkreis Cloppenburg erstochen worden. Ein 27-Jähriger sei als dringend tatverdächtig festgenommen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er sollte noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Außerdem sollte der Leichnam obduziert werden.

Die Einsatzkräfte waren am Abend zuvor auf das Fleischereigelände im Ortsteil Sandloh gerufen worden. Sie fanden den durch Messerstiche verletzten Mann. Trotz Rettungsmaßnahmen starb der 29-Jährige. Die Ermittlungen dauern nach Angaben der Polizei an. Zu den Umständen der Tat wurden aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben gemacht.