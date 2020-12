22 000 geschmuggelte Schmerztabletten sichergestellt

Bad Bentheim. 22 000 rezeptpflichtige Schmerzmittel haben Beamte der Bundespolizei bei einer Kontrolle auf einem Autobahnrastplatz an der deutsch-niederländischen Grenze bei Bad Bentheim (Landkreis Grafschaft Bentheim) entdeckt. Die Mittel würden von einigen Menschen als bewusstseinsverändernde Substanzen benutzt, sagte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion am Montag. In dem Wagen saßen zwei Männer im Alter von 32 und 25 Jahren, die gerade aus den Niederlanden eingereist waren. Gegen sie wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Tabletten befanden sich in einem randvoll gefüllten Koffer.