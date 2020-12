Hannover. Die Opposition im niedersächsischen Landtag fordert von der Regierung eine längerfristige Strategie zur Bewältigung der Corona-Krise. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und sein Kabinett bekräftigten dagegen am Montag in der mittlerweile dritten Corona-Sondersitzung des Landtags in Hannover ihren Kurs der kurzfristigen Einschränkungen. Gleichzeitig fachte die rot-schwarze Regierung die Hoffnung auf ein Ende der Krise im kommenden Jahr an.

VERSCHÄRFUNGEN: Von Dienstag an gelten die erneut verschärften Corona-Regeln, auf die sich Bund und Länder verständigt hatten, auch in Niedersachsen. Insbesondere private Kontakte werden weiter beschränkt, auf nun höchstens fünf Menschen. Aber auch der Einzelhandel muss größere Abstände zwischen den Kunden gewährleisten, zudem wird die Maskenpflicht abermals ausgeweitet.

Die Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg kritisierte die zunächst bis zum 20. Dezember geltenden Maßnahmen dennoch als nicht weitreichend genug. "In Ihrem Plan ist nichts, wirklich gar nichts zu erkennen von einer mittelfristigen, langfristigen, vorausschauenden Strategie", sagte sie. Eine solche brauche die Bevölkerung aber, "damit sie durchhält". Die FDP bezeichnete die Fünf-Personen-Grenze für private Treffen als willkürlich und warf der Landesregierung mangelnde Selbstkritik vor. "Nicht alles, was Sie tun, ist richtig", sagte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner. Ministerpräsident Weil warnte dagegen davor, bei den Einschränkungen zu früh lockerzulassen. Es sei richtig, den Teil-Lockdown zu verlängern und teils sogar auszuweiten. "Bevor die Infektionszahlen nicht wieder deutlich abgesenkt sind, wären Lockerungen nicht vertretbar, das muss klar sein", sagte Weil.

IMPFZENTREN: Schon bis zum 15. Dezember möchte die Landesregierung die Infrastruktur für die geplanten Corona-Impfungen bereitstehen haben. "Die Corona-Impfungen versprechen eine wirklich riesige Herausforderung zu werden, sie versprechen gleichzeitig aber auch einen richtig großen Fortschritt im Kampf gegen das Virus", sagte Ministerpräsident Weil. Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) hatte Mitte November angekündigt, dass landesweit bis zu 60 Impfzentren entstehen sollen. Die genauen Orte sind aber noch unklar. Zunächst sollen mobile Teams die Mitarbeiter von Kliniken und Pflegeheimen impfen, auch Risikogruppen haben Priorität. Es wird erwartet, dass anfangs nur wenige Impfdosen zur Verfügung stehen.

Auf dem hannoverschen Messegelände soll in den kommenden Wochen ein gemeinsames Impfzentrum von Region und Landeshauptstadt Hannover entstehen. Dies gaben Regionspräsident Hauke Jagau und Oberbürgermeister Belit Onay bekannt.

SCHULEN: An ihrem Kurs zum Präsenzunterricht an den Schulen hält die Regierung fest. Aktuell praktizierten ihn mehr als 80 Prozent der Schulen dauerhaft, sagte Ministerpräsident Weil. "Forderungen, die Schulen insgesamt in den Wechselunterricht zu versetzen, kann ich deswegen nichts abgewinnen." Der Aufenthalt in der Schule sei "sehr gut zu vertreten", wenn die Hygieneregeln und die Maskenpflicht beachtet werden und regelmäßig gelüftet wird. Lehrer und Schüler hatten einen schnelleren Wechsel in das sogenannte Szenario B gefordert, um das Risiko einer Ansteckung zu senken. Die Stadt Salzgitter ordnete zudem im Alleingang den Wechselunterricht bis zu den Weihnachtsferien an. Aus dem Kultusministerium hieß es dazu, man hätte sich "eine differenziertere Entscheidung" der Stadt gewünscht.

WIRTSCHAFT: Die Landesregierung erwartet für das kommende Jahr einen spürbaren Aufschwung der coronageschwächten Wirtschaft. Es sei mit einer Erholung bis Herbst 2021 zu rechnen, sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). "Auf Vorkrisenniveau werden wir voraussichtlich im ersten Halbjahr 2022 sein." Wirtschaftshilfen und Maßnahmen zur Eindämmung des Virus griffen maßvoll ineinander. "Man stelle sich einmal vor, wir hätten nicht sofort (...) gehandelt", sagte Althusmann mit Blick auf die Einschränkungen.

INFEKTIONSZAHLEN: Gerechnet auf 100 000 Einwohner gab es binnen einer Woche 85,9 Neuinfektionen in Niedersachsen - im Vergleich zum Vortag entsprach das einem leichten Rückgang. Ein deutlicher Abschwung ist allerdings noch nicht zu erkennen. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Ansteckungen im Land beträgt mittlerweile 71 508, die Gesamtzahl der Toten in Zusammenhang mit der Pandemie stieg auf 1154. "Wir dürfen uns niemals an solche Infektionszahlen gewöhnen, wir dürfen sie nicht akzeptieren", sagte Regierungschef Weil im Landtag.

Gesundheitsministerin Reimann sprach am Montag von einer weiter sehr ernsten Infektionslage. "Das wirksamste Mittel zur Eindämmung der Pandemie ist und bleibt weiterhin die Reduzierung der Kontakte der Menschen untereinander." Sie gehe davon aus, dass diese Zurückhaltung auch in den kommenden Monaten nötig sein werde.