Bildung Gestiegene Nachfrage bei Nachhilfeschulen in Niedersachsen

Eine Plexiglaswand trennt in der Nachhilfeschule beim Mathematikuntericht Schüler und Lehrer.

Der Bedarf an Nachhilfe in Niedersachsen zieht an. Und er zeigt grundlegende Probleme: "Wir haben jetzt Jugendliche bei uns, die sich auf Klassenarbeiten zu Themen vorbereiten müssen, die nie im Präsenzunterricht vermittelt wurden", heißt es von Nachhilfeschulen.