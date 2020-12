Bündnis würdigt Engagement für Flüchtlinge

Hannover. Ein landesweites Bündnis zur Integration von Flüchtlingen in Niedersachsen feiert heute seinen fünften Jahrestag. Ende 2015 hatten die damalige rot-grüne Landesregierung, der Deutsche Gewerkschaftsbund, Unternehmerverbände und die christlichen Kirchen mit dem Motto "Niedersachsen packt an" einen Aufruf für die Flüchtlingshilfe gestartet. Ziel war es, lokale Hilfsangebote besser zu vernetzten und etwa Sprachkurse zu vereinheitlichen. Die Jubiläumsveranstaltung am Montag, zu der auch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erwartet wird, kann unter niedersachsen-packt-an.de live im Internet verfolgt werden.