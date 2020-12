Künstler gestalten Streetart-Adventskalender in Oldenburg

Oldenburg. Die erste Tür eines öffentlichen Adventskalenders wird heute (9.30 Uhr) in Oldenburg geöffnet. Streetart-Künstler bemalen eine von insgesamt 24 Stellflächen, die in der Stadt aufgestellt wurden. Große Zahlen auf den Wänden zeigen, an welchem Tag sie bunt werden, wie Sebastian von Zeberg vom Unternehmen Die Jungs Wandgestaltung sagte. Die Künstler beginnen jeweils am Vormittag mit der Gestaltung. Je nach Art des Kunstwerks könne die Fertigstellung bis zum Abend dauern, so von Zeberg. Für einige der Stellflächen gibt es demnach Sponsoren, die Bilder tragen ein Logo und haben einen thematischen Bezug. Mehr als die Hälfte der Stellflächen soll frei gestaltet werden.