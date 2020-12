Drei tote Kurkinder 1969: Diakonie stellt Studie vor

Hannover. Innerhalb kurzer Zeit sind 1969 drei Kinder in einem Kurheim in Bad Salzdetfurth ums Leben gekommen. In diesem Heim und ähnlichen Einrichtungen soll es in der Nachkriegszeit zu schweren Misshandlungen von Klein- und Schulkindern gekommen sein, die zur Erholung an die Küste oder aufs Land geschickt worden waren. Betroffene berichten unter anderem davon, dass sie vom Personal gezwungen wurden, Erbrochenes aufzuessen. Für eine Aufklärung der für viele traumatischen Missstände setzt sich die "Initiative Verschickungskinder" ein.

Die Diakonie in Niedersachsen hat nach Bekanntwerden der Berichte von Betroffenen einen Historiker beauftragt, die Vorgänge in der Kinderheilanstalt Bad Salzdetfurth anhand vorliegender Akten zu untersuchen. Seine Dokumentation heute bei einer Online-Pressekonferenz vorgestellt. Das Heim in Südniedersachsen gehörte in den 60er Jahren zum Landesverband der Inneren Mission, einem Vorgänger der Diakonie.