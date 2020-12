25-Jähriger stirbt nach schwerem Unfall in Klinik

Uelzen. Ein 25-Jähriger, der am vergangenen Donnerstag wegen überhöhter Geschwindigkeit bei Nebel mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen war, ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, betrug die Sichtweite unter 100 Meter, als der Unfall in den Abendstunden auf der Landesstraße 270 zwischen Esterholz und Uelzen passierte. Das Auto prallte gegen einen Erdwall sowie zwei Bäume und wurde komplett zerstört.