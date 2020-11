Autofahrer fährt mit mehr als 3 Promille durch Wolfsburg

Wolfsburg. Mit mehr als 3 Promille ist ein 52 Jahre alter Autofahrer in Wolfsburg aus dem Verkehr gezogen worden. Der Mann wurde nach einem Zeugenhinweis in der Nacht zum Freitag auf einem Parkplatz eines Schnellrestaurants gestoppt, wie die Polizei mitteilte. Nach dem ein Alkoholtest einen Wert von 3,11 Promille ergab, ordneten die Beamten eine Blutprobe an und stellten den Führerschein sicher. Zur Gefahrenabwehr nahmen sie dem Mann auch seinen Fahrzeugschlüssel ab.