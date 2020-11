Autofahrerin stirbt nach Kollision mit Baum

Springe. Eine Autofahrerin ist am Freitagmorgen in Springe (Region Hannover) gegen einen Baum geprallt und dadurch ums Leben gekommen. Die Frau war zwischen Bennigsen und Gestorf mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und anschließend gegen den Baum geprallt, wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte. Andere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Die Fahrerin starb noch an der Unfallstelle. Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Landesstraße 460 zwischen Bennigsen und Gestorf wurde für die Bergungsarbeiten am Morgen komplett gesperrt.