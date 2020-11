100 000 Euro Schaden nach Brand in Stader Wohnzimmer

Stade. Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Stade ist ein Schaden von rund 100 000 Euro entstanden. Das Feuer war in der Nacht zu Freitag im Wohnzimmer des Hauses ausgebrochen, wie eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen sagte. Die Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. Das Gebäude war zunächst unbewohnbar. Wie es zu dem Brand in der Straße Geestberg kam, war zunächst unklar.