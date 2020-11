NFV: Spielbetrieb ruht bis zum Jahresende

Hamburg/Bremen. Der Norddeutsche Fußball-Verband (NFV) hat am Donnerstag verkündet, dass der Spielbetrieb im Dezember wegen der Corona-Pandemie nicht wieder aufgenommen wird. Davon betroffen sind die Regionalliga Nord der Herren, die Regionalliga Nord der Frauen, die Regionalligen der A-, B- und C-Junioren sowie die Futsal-Regionalliga Nord. Damit gehen bei den Männern der SC Weiche Flensburg 08 in der Nord-Staffel und der TSV Havelse in der Süd-Staffel als Regionalliga-Tabellenführer in das Jahr 2021.

Welche Auswirkungen die Maßnahmen auf die Tabellen sowie auf die geplanten Meister- und Abstiegsrunden haben werden, soll zu einem späteren Zeitpunkt erörtert werden, teilte der NFV dazu weiter mit. Coronabedingt dürfen derzeit nur die Nachwuchs-Mannschaften der Profivereine den normalen Trainingsbetrieb aufrechterhalten.