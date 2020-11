Landtag plant Corona-Sondersitzung für Montag

Hannover. Der niedersächsische Landtag soll am Montag wie von der Opposition gefordert zu einer weiteren Corona-Sondersitzung zusammenkommen. Darauf hätten sich die Parlamentarischen Geschäftsführer von SPD, CDU, Grünen und FDP verständigt, sagte ein Sprecher des Landtags am Mittwoch in Hannover. Ein Viertel der Abgeordneten müsse die Sondersitzung nun schriftlich beantragen. Landtagspräsidentin Gabriele Andretta werde diesem Wunsch dann sicherlich entsprechen.

FDP und Grüne hatten die Sondersitzung mit Blick auf die Bund-Länder-Beratungen zu neuen Corona-Regeln ab Dezember gefordert. Das Parlament soll damit eingebunden werden, bevor die neue Corona-Verordnung für Niedersachsen in Kraft tritt.