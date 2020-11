Regelungen für Silvesterfeuerwerk in Bremen noch offen

Bremen. Angesichts der Corona-Pandemie behält sich die Hansestadt Bremen vor, die bisherigen Regelungen für Böllerverbotszonen auszudehnen. "Im Augenblick ist – was Silvester angeht - noch alles im Fluss, da wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehen können, wie sich das Infektionsgeschehen bis Ende Dezember entwickeln wird", sagte eine Sprecherin der Innenbehörde am Dienstag. Auch müssten die Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Mittwoch abgewartet werden. Ein Beschlussentwurf der Länder "empfiehlt", zum Jahreswechsel auf Silvesterfeuerwerk zu verzichten - ein Verkaufsverbot ist demnach aber nicht vorgesehen. In Bremen wäre es nach Angaben der Sprecherin etwa denkbar, auf Grundlage des Sprengstoffrechts das Böllerverbot auf das historische Schnoorviertel auszudehnen. Die Zone umfasst bislang den Zoo Bremerhaven, den Bremer Flughafen, das Rathaus und den historischen Marktplatz sowie die Umgebung von Krankenhäusern.

Bei dem Thema Silvesterfeuerwerk sei neben Aspekten wie Umweltschutz, Lärm- und Tierschutz auch die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu beachten. Aus Gründen der Gefahrenabwehr komme daher auch eine Verbotszone entlang der Uferflaniermeile "Schlachte" in Betracht. Eine weitere Idee wäre eine zentrale Veranstaltung mit einem professionell ausgerichteten Feuerwerk. Angesichts der Pandemie komme das in diesem Jahr allerdings nicht in Betracht.