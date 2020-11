Schüler: Unterricht im Wechsel bis zu den Weihnachtsferien

Hannover. Schülervertreter aus Niedersachsen fordern Unterricht im Wechsel bis zu den Weihnachtsferien. Das Szenario B würde den Infektionsschutz verbessern und zur Beruhigung des Schulalltags beitragen, hieß es in einem offenen Brief an Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). In vollbesetzten Klassenräumen und Schulbussen sei nicht ausreichend Abstand möglich, steht in dem Schreiben vom Dienstag.

Der Umgang mit Corona-Fällen an Schulen ist nach Einschätzung der Schülervertreter mangelhaft, die Gesundheitsämter sind zudem überlastet. "Das kann sich wiederum zur Gefahr für unsere Familienangehörigen und ganze Gesellschaft entwickeln, denn nicht verfolgte Kontakte können das Virus ungezügelt weiterverbreiten", schreiben die Schüler. Grundschüler und besonders belastete Schüler sollten von der Maßnahme ausgenommen bleiben.

Im sogenannten Wechselmodell Szenario B werden die Klassen geteilt. Dadurch kann das Abstandsgebot eingehalten werden, und das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im Unterricht ist nicht länger erforderlich. Die Landesregierung versucht, die Schulen so lange wie möglich offen zu halten. "Die Schulen sind keine Orte der Infektionsverbreitung", hatte Minister Tonne zuletzt mehrfach betont.