VfL Wolfsburg holt schwedische Nationalspielerin

Wolfsburg. Der deutsche Frauenfußball-Meister VfL Wolfsburg hat die schwedische Nationalspielerin Rebecka Blomqvist verpflichtet. Die 23-jährige Offensivspielerin wird am 1. Dezember vom schwedischen Meister Kopparbergs/Göteborg FC nach Niedersachsen wechseln, teilte der VfL am Montag mit. Blomqvist unterschrieb in Wolfsburg bereits einen bis zum 30. Juni 2023 gültigen Zweieinhalbjahresvertrag. "Wir haben Rebeckas sportliche Entwicklung bereits seit längerem verfolgt und sind davon überzeugt, dass nun der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel gekommen ist, zumal ihr Vertrag nun endet und sie daher ablösefrei ist", sagte Wolfsburgs Sportchef Ralf Kellermann.