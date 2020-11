Leiche einer Frau gefunden: Verdacht auf Tötungsdelikt

Hüde. Die Leiche einer 33-jährigen Frau ist in Hüde im Landkreis Diepholz gefunden worden. "Aufgrund der Umstände" bestehe der Verdacht eines Tötungsdelikts, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Obduktion des Leichnams sei angeordnet worden, ein Ergebnis liege noch nicht vor. Polizei und Rettungskräfte waren am Montagabend zu der leblosen Frau gerufen worden, ein Notarzt konnte nur noch den Tod der 33-Jährigen feststellen. Der Fundort wurde abgesperrt, die ganze Nacht über wurden Spuren gesichert. Mehr Details kann die Polizei den Angaben zufolge noch nicht nennen.