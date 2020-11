Amazon-Logistikzentrum in Achim soll im Sommer 2021 eröffnen

Achim. Der Online-Händler Amazon will im Sommer 2021 ein Logistikzentrum in Achim nahe Bremen in Betrieb nehmen. Wie der Konzern am Dienstag mitteilte, sollen in dem Gebäude mit 47 000 Quadratmetern Grundfläche im ersten Jahr Arbeitsplätze für mehr als 1000 Menschen aus der Region entstehen. "Amazon baut sein deutsches Logistiknetzwerk weiter aus, um der Kundennachfrage gerecht zu werden und die Produktauswahl zu erweitern", hieß es. "Das neue Logistikzentrum ist neben dem Standort Winsen (Luhe) das zweite Logistikzentrum und das zehnte angekündigte Amazon Logistikgebäude in Niedersachsen." Die ersten Personalentscheidungen sollen in den kommenden Wochen getroffen werden. Demnach sucht der Konzern derzeit Spezialisten für Personal, Sicherheit und IT.