FDP fordert mehr Geld für Schulen in Corona-Krise

Hannover. Nach Ansicht der FDP brauchen Schulen und Kitas in Niedersachsen deutlich mehr Geld zur Bewältigung der Corona-Krise. Im Haushalt für das Jahr 2021 solle daher ein 500 Millionen Euro umfassendes Corona-Programm mit dem Schwerpunkt Bildung verankert werden, forderte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner am Donnerstag in Hannover. Finanziert werden könne das aus einem Sondervermögen, das das Land vorsorglich für die Pandemieentwicklung zurückgelegt hatte.

Im Detail sieht der FDP-Vorschlag etwa 170 Millionen Euro für Luftfilter und CO2-Ampeln an Schulen und Kitas vor. Mit weiteren 116 Millionen Euro könne der Schülertransport ausgebaut werden, um mehr Abstand zu ermöglichen. Hinzu kommen unter anderem 60 Millionen Euro für Schnelltests an Schulen und Kitas, aber auch in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, 50 Millionen Euro für digitalen Unterricht und das Lernen auf Distanz sowie 20 Millionen Euro für die Entwicklung einer kostenlosen Simulation zur Ausbreitung des Virus in Innenräumen, die auch von Privatleuten genutzt werden könnte.

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hatte erst am Dienstag bekanntgegeben, dass das Land 45 Millionen Euro für weitere Maßnahmen zum Schutz vor Corona an den Schulen bereitstellt. Damit sollen unter anderem Hilfskräfte zur Beaufsichtigung finanziert werden. Birkner bezeichnete diesen Schritt allerdings als zu spät und unzureichend.