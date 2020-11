Amateurfußball pausiert mindestens bis Ende des Jahres

Bremen. Der Spielbetrieb im Amateurfußball in Bremen wird wegen der Corona-Pandemie mindestens bis zum Ende des Jahres ausgesetzt. Das teilte der Bremer Fußball-Verband am Donnerstag mit. Auch Futsal-Spiele werden bis dahin nicht mehr ausgetragen. Im Januar soll dann nach Möglichkeit wieder gespielt werden. "Voraussetzung der Wiederaufnahme des Spielbetriebes bildet dabei immer die aktuelle Verfügungslage sowie die Organisationsfähigkeit der Spiele", heißt es in der Mitteilung.