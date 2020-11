Pfau stößt mit Auto zusammen

Jever. Ein Pfau hat in Jever im Landkreis Friesland den Straßenverkehr unsicher gemacht - obwohl er da genau genommen nicht hingehörte. Ein 72 Jahre alter Autofahrer sei mit seinem Wagen in der Innenstadt unterwegs gewesen, als der Vogel auf die Straße kam, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei stießen der Pfau, der aus dem nahen Schlossgarten stammte, und der Wagen am Dienstag zusammen. Der 72-Jährige blieb unverletzt, sein Auto trug keine Schäden davon. Der Pfau allerdings wurde leicht verletzt, der Schlossgärtner kümmerte sich um ihn und brachte ihn zum Tierarzt.