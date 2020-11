Hannover. Erzieherinnen und Erzieher in Kindertagesstätten brauchen nach Ansicht der Gewerkschaft Verdi dringend bessere Arbeitsbedingungen - das habe die Corona-Krise noch einmal verdeutlicht. "Corona wirkt wie eine Lupe auf die Bedingungen in den Kindertageseinrichtungen", sagte die Gewerkschaftssekretärin Katja Wingelewski vor einer Online-Kundgebung mit Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Mittwochabend (18.00 Uhr).

Insbesondere ein Mangel an gut ausgebildetem Personal mache den Kitas zu schaffen. "Die Einrichtungen müssen krisenfest sein, dazu bedarf es einer besseren Ausstattung mit ausreichend pädagogischen Fachkräften", sagte Wingelewski. Die Krise habe gezeigt, wie wichtig die Kitas für die Gesellschaft seien. Allerdings seien für die Betreuer auch viele neue Herausforderungen hinzugekommen wie das Einhalten der Corona-Hygienepläne. "Ein Kind auf eineinhalb Meter Entfernung zu trösten, ist ziemlich schwierig." Die Betreuung in kleineren Gruppen habe den Kindern hingegen gutgetan.

Die Regelung des Kultusministeriums, wonach Kindergärten während der Corona-Krise befristet auch fachfremdes Personal einstellen dürfen, wenn Erzieher coronabedingt ausfallen, kritisierte Wingelewski. Es müsse nicht nur in den Kita-Ausbau, sondern auch in die Qualität der Betreuung investiert werden, forderte sie.

In einem Appell an die Landesregierung hatten Kita-Beschäftigte bereits im Sommer beklagt: "Die Bedingungen, unter denen wir arbeiten, machen krank und erfüllen nicht die pädagogischen Anforderungen und Ansprüche." Rund 15 000 Menschen unterstützten den Appell. In der Online-Kundgebung am Mittwoch wollen rund 200 Teilnehmer, überwiegend Kita-Mitarbeiter, daher erneut auf Verbesserungen wie mehr Personal und eine bezahlte Ausbildung dringen. In einem ersten Versuch Anfang Juli hatten die Teilnehmer den Kultusminister aus technischen Gründen nicht hören können.