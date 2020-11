Bovenschulte: Es hängt von der Einsicht der Menschen ab

Bremen. Der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte setzt bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie auf die Vorsicht der Menschen im privaten Bereich. Der Staat setze zwar Regeln, sagte er der Zeitung "Weser-Kurier" (Dienstagsausgabe). "Schon lange sind private Feiern mit mehr als zehn Personen strikt untersagt. Das ist schon ein sehr harter Einschnitt, weil es auch den 70. Geburtstag oder die Hochzeit betrifft." Auch Kontrollen seien verschärft worden.

Aber letztlich hänge alles, was sich im privaten Bereich abspielt, von der Einsicht der Menschen ab. "Es ist nicht naiv, sondern absolut unverzichtbar, auch auf die Selbstverantwortung der Menschen zu setzen", sagte der SPD-Politiker. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder hatten am Montag an die Bevölkerung appelliert, persönliche Kontakte weiter einzuschränken, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern.