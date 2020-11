Regnerisches aber mildes Wetter erwartet

Hannover. In den kommenden Tagen bestimmen viele Wolken und immer wieder einsetzende Regenschauer das Wetter in Niedersachsen und Bremen. Dabei bleibt es meist recht mild. Der Dienstag startet bedeckt und besonders im Westen regnerisch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Nachmittag wird dann ein Wechsel aus Nebel, Nieselregen aber auch trockenen Abschnitten erwartet. Es bleibt mild, bei Höchsttemperaturen zwischen zwölf und vierzehn Grad. Auch in der Nacht bleibt es meist bewölkt. Im Osten Niedersachsens kann es immer wieder regnen. Die Tiefstwerte erreichen neun Grad.

Auch am Mittwoch bleibt es zunächst bedeckt. Morgens kann sich immer wieder Nebel bilden. Tagsüber lockert es etwas auf und es gibt sogar sonnige Abschnitte. Die Höchstwerte liegen bei bis zu 16 Grad. In der Nacht kühlt es sich dann auf bis zu sieben Grad ab.

Am Donnerstag zeigt sich die Sonne dann nur sehr selten. Überall kann es immer wieder Schauer geben, vereinzelt sogar Graupel. Tagsüber werden Temperaturen von bis zu zwölf Grad erwartet. Nachts kühlt es sich auf bis zu vier Grad ab.