Corona-Infektionen in Niedersachsen weiter auf hohem Niveau

Hannover. Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen bleibt in Niedersachsen auch knapp zwei Wochen nach Beginn des Teil-Lockdowns auf hohem Niveau. Das Landesgesundheitsamt meldete am Sonntag 1060 neue Fälle im Vergleich zum Vortag. Zudem wurden fünf weitere Todesfälle registriert. Die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz pro 100 000 Einwohner betrug im Landesdurchschnitt 106,1. Dies lag unter dem Wert vom Samstag (109,1). Insgesamt stieg die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten in Niedersachsen auf 55 415. Rund 63,2 Prozent von ihnen gelten als genesen.

Das Land Bremen verzeichnete am Samstag 192 neue Fälle, dort lag der Wert der Neuinfektionen binnen sieben Tagen auf 100 000 Einwohner bei 178,8 für die Stadt Bremen und bei 90,9 für Bremerhaven. Werte für Sonntag lagen aus Bremen zunächst nicht vor.