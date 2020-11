Bildung Landeselternrat kritisiert Gesundheitsschutz an Schulen

Die Situation an niedersächsischen Schulen in der Corona-Krise halten viele für unübersichtlich. Kritik gibt es auch an einer mangelhaften Umsetzung von Quarantäne-Maßnahmen. Den Elternrat stört die ständige Wiederholung einer Behauptung ohne einen Beleg.