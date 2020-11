Kocak mag keine Spieler, die sich für was Besonderes halten

Hannover. Trainer Kenan Kocak von Hannover 96 fordert von Fußball-Profis ein Bewusstsein für ihre sozialen und finanziellen Privilegien. "Grundsätzlich stehe ich für Bescheidenheit und Demut. Ich mag auch keine Spieler, die meinen, weil sie bei 96 sind, sind sie was Besonderes", sagte der 39-Jährige in einem Interview des Internetportals "Sportbuzzer". "Die Gefahr bringt Hannover 96 mit sich: ein großer Traditionsclub. Es gibt ein großes Medieninteresse, die Spieler haben optimale Bedingungen, werden in der Stadt geachtet und beachtet. Das darf aber nicht dazu führen, dass eine Selbstzufriedenheit entsteht."

An diesem Sonntag ist es genau ein Jahr her, dass Kocak den Aufstiegskandidaten der 2. Fußball-Bundesliga als Trainer übernahm. In den ersten Monaten rettete er die 96er vor dem Abstieg in die 3. Liga. Im Sommer baute er in Hannover ein völlig neues Team auf.

Während der Corona-Krise verzichtet der frühere Trainer des SV Sandhausen weiterhin auf Teile seines Gehalts. "Ich finde, das ist auch ganz normal", sagte Kocak der "Bild"-Zeitung. "Wenn ich dadurch im Verein unseren Mitarbeitern helfen kann, ihren Job zu bewahren und das Miteinander zu stärken, dann steht es für mich außer Frage, das zu tun. So bin ich erzogen worden."