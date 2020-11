Vier junge Menschen bei Unfall schwer verletzt

Großefehn. Bei einem Unfall in Großefehn im Landkreis Aurich in Ostfriesland sind am Freitag vier Menschen schwer verletzt worden, einer davon lebensgefährlich. Ein 48-jähriger Lastwagenfahrer übersah beim Abbiegen ein entgegenkommendes Auto, wie die Polizei mitteilte. Beim Zusammenprall mit dem Lkw-Anhänger wurde der 19 Jahre alte Autofahrer lebensbedrohlich verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die drei Insassen des Wagens im Alter von 19 und 20 Jahren erlitten schwere Verletzungen und wurden in die Klinik gebracht. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf 15 000 Euro geschätzt, die Straße wurde für rund eine Stunde gesperrt.