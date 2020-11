Werder Bremen verliert Testspiel gegen FC St. Pauli mit 2:4

Bremen. Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat ein Testspiel gegen den Zweitliga-Club FC St. Pauli mit 2:4 verloren. Die Partie fand am Freitagnachmittag auf einem Nebenplatz des Wohninvest Weserstadions statt und wurde in drei Durchgängen à 35 Minuten ausgetragen. Werder geriet in der 15. Minute durch Simon Makienok in Rückstand. Kurz nach dem zweiten Gegentor durch Lukas Daschner (53.) brachte Jens Woltemade (60.) die Bremer zwar noch einmal heran. Doch Boris Taschtschy (61./Foulelfmeter) und Igor Matanovic (85.) erhöhten zeitweise sogar auf 4:1 für die Hamburger. Dem 18-jährigen Abdenego Nankishi (94.) gelang nur noch der Anschlusstreffer.