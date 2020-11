DFB-Pokal-Duell Hannover gegen Bremen erst am 23. Dezember

Hannover. Das Nordduell zwischen Hannover 96 und Werder Bremen findet im DFB-Pokal erst einen Tag vor Heiligabend statt. Der Deutsche Fußball-Bund setzte die Zweitrunden-Partie am Freitag für den 23. Dezember um 20.45 Uhr an. Auch das Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SV Sandhausen findet erst am 23. Dezember statt, allerdings beginnt es bereits um 18.30 Uhr. Die Partie zwischen Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig und Borussia Dortmund ist als Fernsehspiel auf den Dienstagabend, 22. Dezember, gelegt worden. Es beginnt um 20.00 Uhr und wird bei Sport1 übertragen. Der VfL Osnabrück spielt auch am 22. Dezember (18.30 Uhr) beim 1. FC Köln.