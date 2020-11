Flugblätter: 75-Jähriger wegen Volksverhetzung vor Gericht

Lüneburg. Ein 75-jähriger Mann muss sich seit Freitag vor dem Landgericht Lüneburg wegen Volksverhetzung verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm zudem Beihilfe zur Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole vor. Der Angeklagte, der nach Einschätzung des Gerichts der Reichsbürger-Szene zuzuordnen ist, machte zum Prozessauftakt am Freitag keine Angaben zur Sache.

Er soll im Juni 2020 in Seevetal Flugblätter verteilt haben, in denen der Bundesrepublik Deutschland das Existenzrecht abgesprochen und Deutschland als Unrechtstaat bezeichnet wurde. Auf dem Titel der Flugblatts stand unter anderem: "Merkel muss weg! - Es lebe der Kaiser!". Es sind insgesamt vier Verhandlungstage angesetzt. Der Prozess wird am 24. November fortgesetzt.