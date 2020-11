Bauindustrie zufrieden: Doch sorgenvoller Blick in Zukunft

Niedersachsen/Bremen. In der Corona-Krise bewerten viele Unternehmen der Bauindustrie ihre Situation als gut oder zufriedenstellend, blicken aber pessimistischer in die Zukunft. Das berichtet am Freitag der Bauindustrieverband Niedersachsen-Bremen mit Verweis auf eine Konjunkturumfrage bei Mitgliedsunternehmen. Für Verbandspräsident Thomas Echterhoff zeigt sich, dass die Branche der Konjunktur nachlaufe und der Blick nach vorne sorgenvoller werde.

Der Prozentsatz der Baufirmen, die von einer schlechteren Entwicklung der Geschäftslage im nächsten halben Jahr ausgehen, habe sich von etwa 16 Prozent im Herbst 2019 auf nun 33 Prozent mehr als verdoppelt. Besonders im Bereich des Straßenbaus gingen viele Firmen von einer schlechteren Entwicklung aus.

Dem Stimmungsbericht zufolge schnitt bei der aktuellen Bewertung der Wohnungsbau am besten ab. In diesem Bereich verringerte sich der Anteil negativer Einschätzungen für das nächste halbe Jahr sogar leicht. Stabil ist die Lage demnach beim Eisenbahnbau. Dies dürfte an der im Bundeshaushalt für 2021 vorgesehenen Erhöhung der Investitionen in Schienenwege um 12 Prozent auf dann 8,7 Milliarden Euro liegen, hieß es vom Industrieverband.