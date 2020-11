Betriebsrat der Hannover-Messe fordert Kapitalspritze

Hannover. Angesichts der schwierigen Lage bei der Deutsche Messe AG in Hannover fordern Betriebsrat und IG Metall eine Kapitalerhöhung durch die öffentlichen Eigentümer. Die vom Vorstand geforderten Einschnitte im Tarifvertrag, den Abbau von Jobs und das Auslagern von Leistungen lehne die Arbeitnehmerseite ab, teilte die IG Metall am Freitag in Hannover weiter mit.

Wegen der Corona-Pandemie steht das Messegeschäft still. Die Messe will nach Gewerkschaftsangaben nur 500 von 800 Beschäftigen behalten. Eigentümer der AG sind je zur Hälfte das Land Niedersachsen und die Stadt Hannover.

"Egal, ob oder wieviel die Belegschaft hergibt, es reicht sowieso nicht", sagte Dirk Schulze, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Hannover und Mitglied im Aufsichtsrat der Messe. Das Einzige, das helfe, sei eine Finanzspritze durch die Eigentümer. Vor einem Gespräch am Montag fordert die Arbeitnehmerseite auch, für 2021 weiter das Instrument der Kurzarbeit zu nutzen.

"Auch eine Kapitalerhöhung wird uns nicht von der Notwendigkeit entbinden, unsere Kostenstruktur anzupassen", entgegnete ein Sprecher des Messe-Vorstands. Der Umsatz werde auch in den kommenden Jahren wegen der Corona-Pandemie und ihrer Nachwirkungen gering ausfallen. Der Stellenabbau solle sozialverträglich erfolge. Bei Kurzarbeit 2021 sei man sich einig.